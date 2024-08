Tanskan kruunu (DKK)

Tanskan kruunu ("krone", monikko "kroner") on Tanskan, Grönlannin ja Färsaarten virallinen valuutta. Tanskan kruunun koodi on DKK ja sen valuuttamerkki lyhenne kr, joka tulee numeerisen arvon jälkeen (esim. 5 kr). "Krone" on tanskalainen kruunua tarkoittava sana, joten valuutasta käytetään joskus myös englanniksi nimitystä "Tanskan kruunu", "Danish crown".