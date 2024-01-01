Датская крона (DKK)

Датская крона — это официальная валюта Дании, Гренландии и Фарерских островов. Код валюты — DKK; символ — ‘kr’. Множественное число — 'kroner'.

Название валюты

Датская крона

kr

Обменный курс для DKK

 EUR USD SEK GBP PKR AUD NOK INR
Из DKK0.13404 0.14643 1.54495 0.11280 40.70810 0.21742 1.57430 12.24510
В DKK7.46025 6.82911 0.64727 8.86537 0.02457 4.59941 0.63520 0.08167

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