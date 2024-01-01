Датская крона (DKK)
Датская крона — это официальная валюта Дании, Гренландии и Фарерских островов. Код валюты — DKK; символ — ‘kr’. Множественное число — 'kroner'.
Название валюты
Датская крона
Символ валюты
kr
Обменный курс для DKK
|EUR
|USD
|SEK
|GBP
|PKR
|AUD
|NOK
|INR
|Из DKK
|0.13404
|0.14643
|1.54495
|0.11280
|40.70810
|0.21742
|1.57430
|12.24510
|В DKK
|7.46025
|6.82911
|0.64727
|8.86537
|0.02457
|4.59941
|0.63520
|0.08167
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