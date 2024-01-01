Датские кроны в ангольские кванзы

Сконвертируйте DKK в AOA по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = Kz131,8 AOA

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DKK к AOA

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AOA
1 DKK в AOAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий134,7310143,6510
Низкий131,8270130,8240
В среднем133,5504136,1806
Изменение-2.12%0.62%
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Соотношение 1 DKK к AOA

За последние 30 дней максимальный курс DKK к AOA составил 134,7310, а минимальный — 131,8270. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 133,5504. Изменение курса DKK к AOA в процентном соотношении составило -2.12.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к AOA составил 143,6510, а минимальный — 130,8240. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 136,1806. Изменение курса DKK к AOA в процентном соотношении составило 0.62.

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Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в ангольские кванзы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Ангольская кванза
1 DKK131,82700 AOA
5 DKK659,13500 AOA
10 DKK1 318,27000 AOA
20 DKK2 636,54000 AOA
50 DKK6 591,35000 AOA
100 DKK13 182,70000 AOA
250 DKK32 956,75000 AOA
500 DKK65 913,50000 AOA
1000 DKK131 827,00000 AOA
2000 DKK263 654,00000 AOA
5000 DKK659 135,00000 AOA
10000 DKK1 318 270,00000 AOA
Обменные курсы Ангольская кванза / Датская крона
1 AOA0,00759 DKK
5 AOA0,03793 DKK
10 AOA0,07586 DKK
20 AOA0,15171 DKK
50 AOA0,37929 DKK
100 AOA0,75857 DKK
250 AOA1,89643 DKK
500 AOA3,79285 DKK
1000 AOA7,58570 DKK
2000 AOA15,17140 DKK
5000 AOA37,92850 DKK
10000 AOA75,85700 DKK