Евро в ангольские кванзы

Сконвертируйте EUR в AOA по реальному обменному курсу

1 000 eur
964 527 aoa

€1,000 EUR = Kz964,5 AOA

Среднерыночный курс в 13:21
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1 EUR в AOAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий964,5270964,5270
Низкий921,4500896,2650
В среднем942,0365927,0189
Изменить4.14%7.62%
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Соотношение 1 EUR к AOA

За последние 30 дней максимальный курс EUR к AOA составил 964,5270, а минимальный — 921,4500. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 942,0365. Изменение курса EUR к AOA в процентном соотношении составило 4.14.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к AOA составил 964,5270, а минимальный — 896,2650. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 927,0189. Изменение курса EUR к AOA в процентном соотношении составило 7.62.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6271,485156,4753,933
1 GBP1,29811,1481,776108,5521,927203,1125,105
1 CHF1,1310,87111,54894,5951,68176,9984,449
1 CAD0,7310,5630,646161,1241,085114,372,874

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Как произвести расчет конвертации из евро в ангольские кванзы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Ангольская кванза
1 EUR964,52700 AOA
5 EUR4 822,63500 AOA
10 EUR9 645,27000 AOA
20 EUR19 290,54000 AOA
50 EUR48 226,35000 AOA
100 EUR96 452,70000 AOA
250 EUR241 131,75000 AOA
500 EUR482 263,50000 AOA
1000 EUR964 527,00000 AOA
2000 EUR1 929 054,00000 AOA
5000 EUR4 822 635,00000 AOA
10000 EUR9 645 270,00000 AOA
Обменные курсы Ангольская кванза / Евро
1 AOA0,00104 EUR
5 AOA0,00518 EUR
10 AOA0,01037 EUR
20 AOA0,02074 EUR
50 AOA0,05184 EUR
100 AOA0,10368 EUR
250 AOA0,25920 EUR
500 AOA0,51839 EUR
1000 AOA1,03678 EUR
2000 AOA2,07356 EUR
5000 AOA5,18390 EUR
10000 AOA10,36780 EUR