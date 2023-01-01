يورو إلى كوانزا أنغولي

تحويل EUR إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٨٨٨٬١٥٠ aoa

1.00000 EUR = 888.15000 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 0:30 UTC
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EUR إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.06488.23221.434221.655390.957618.2041
1GBP1.1578111.23195102.1591.660611.916691.1087221.0776
1USD0.939850.811721182.9251.347951.555810.900217.1091
1INR0.01133370.009788620.012059110.0162550.01876170.01085560.20632

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Angolan Kwanza
1 EUR888.15000 AOA
5 EUR4440.75000 AOA
10 EUR8881.50000 AOA
20 EUR17763.00000 AOA
50 EUR44407.50000 AOA
100 EUR88815.00000 AOA
250 EUR222037.50000 AOA
500 EUR444075.00000 AOA
1000 EUR888150.00000 AOA
2000 EUR1776300.00000 AOA
5000 EUR4440750.00000 AOA
10000 EUR8881500.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / اليورو
1 AOA0.00113 EUR
5 AOA0.00563 EUR
10 AOA0.01126 EUR
20 AOA0.02252 EUR
50 AOA0.05630 EUR
100 AOA0.11259 EUR
250 AOA0.28148 EUR
500 AOA0.56297 EUR
1000 AOA1.12594 EUR
2000 AOA2.25188 EUR
5000 AOA5.62970 EUR
10000 AOA11.25940 EUR