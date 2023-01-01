دولار هونغ كونغ إلى كوانزا أنغولي

تحويل HKD إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
١٠٦٬٧٢٨ aoa

1.00000 HKD = 106.72800 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 13:19 UTC
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HKD إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.064188.48421.43681.662140.963818.3031
1GBP1.1527411.2268102.0131.656491.916281.1110121.1016
1USD0.939750.815129183.1541.350251.562010.905717.2005
1INR0.01130150.009802640.012025910.01623790.01878460.01089180.206851

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Angolan Kwanza
100 HKD10672.80000 AOA
200 HKD21345.60000 AOA
300 HKD32018.40000 AOA
500 HKD53364.00000 AOA
1000 HKD106728.00000 AOA
2000 HKD213456.00000 AOA
2500 HKD266820.00000 AOA
3000 HKD320184.00000 AOA
4000 HKD426912.00000 AOA
5000 HKD533640.00000 AOA
10000 HKD1067280.00000 AOA
20000 HKD2134560.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار هونغ كونغ
1 AOA0.00937 HKD
5 AOA0.04685 HKD
10 AOA0.09370 HKD
20 AOA0.18739 HKD
50 AOA0.46848 HKD
100 AOA0.93696 HKD
250 AOA2.34241 HKD
500 AOA4.68482 HKD
1000 AOA9.36964 HKD
2000 AOA18.73928 HKD
5000 AOA46.84820 HKD
10000 AOA93.69640 HKD