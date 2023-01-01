دولار كندي إلى كوانزا أنغولي

تحويل CAD إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٦١٩٬٤٦٤ aoa

1.00000 CAD = 619.46400 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 23:59 UTC
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CAD إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.065188.32341.435491.655040.95818.2085
1GBP1.1573411.2327102.2221.661371.915471.1087321.0737
1USD0.93890.811227182.9251.347751.553880.8994517.0956
1INR0.0113220.009782660.012059110.01625260.01873840.01084650.206157

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / Angolan Kwanza
1 CAD619.46400 AOA
5 CAD3097.32000 AOA
10 CAD6194.64000 AOA
20 CAD12389.28000 AOA
50 CAD30973.20000 AOA
100 CAD61946.40000 AOA
250 CAD154866.00000 AOA
500 CAD309732.00000 AOA
1000 CAD619464.00000 AOA
2000 CAD1238928.00000 AOA
5000 CAD3097320.00000 AOA
10000 CAD6194640.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار كندي
1 AOA0.00161 CAD
5 AOA0.00807 CAD
10 AOA0.01614 CAD
20 AOA0.03229 CAD
50 AOA0.08071 CAD
100 AOA0.16143 CAD
250 AOA0.40357 CAD
500 AOA0.80715 CAD
1000 AOA1.61430 CAD
2000 AOA3.22860 CAD
5000 AOA8.07150 CAD
10000 AOA16.14300 CAD