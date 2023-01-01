20 كوانزا أنغولي إلى دولار كندي

تحويل AOA إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

20 aoa
0.03 cad

1.00000 AOA = 0.00161 CAD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار كندي
1 AOA0.00161 CAD
5 AOA0.00804 CAD
10 AOA0.01609 CAD
20 AOA0.03218 CAD
50 AOA0.08044 CAD
100 AOA0.16089 CAD
250 AOA0.40221 CAD
500 AOA0.80443 CAD
1000 AOA1.60886 CAD
2000 AOA3.21772 CAD
5000 AOA8.04430 CAD
10000 AOA16.08860 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Angolan Kwanza
1 CAD621.55900 AOA
5 CAD3107.79500 AOA
10 CAD6215.59000 AOA
20 CAD12431.18000 AOA
50 CAD31077.95000 AOA
100 CAD62155.90000 AOA
250 CAD155389.75000 AOA
500 CAD310779.50000 AOA
1000 CAD621559.00000 AOA
2000 CAD1243118.00000 AOA
5000 CAD3107795.00000 AOA
10000 CAD6215590.00000 AOA