كوانزا أنغولي إلى دولار سنغافوري

تحويل AOA إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
١٫٦٤ sgd

1.00000 AOA = 0.00164 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:20 UTC
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AOA إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0631588.38921.434721.658840.957118.2142
1GBP1.1584111.23155102.391.661981.921591.1087221.0993
1USD0.94060.811985183.1391.34951.560310.9002517.1323
1INR0.01131360.009766590.01202810.01623190.01876740.01082830.206068

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار سنغافورة
1 AOA0.00164 SGD
5 AOA0.00822 SGD
10 AOA0.01645 SGD
20 AOA0.03289 SGD
50 AOA0.08223 SGD
100 AOA0.16446 SGD
250 AOA0.41115 SGD
500 AOA0.82230 SGD
1000 AOA1.64461 SGD
2000 AOA3.28922 SGD
5000 AOA8.22305 SGD
10000 AOA16.44610 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Angolan Kwanza
1 SGD608.04900 AOA
5 SGD3040.24500 AOA
10 SGD6080.49000 AOA
20 SGD12160.98000 AOA
50 SGD30402.45000 AOA
100 SGD60804.90000 AOA
250 SGD152012.25000 AOA
500 SGD304024.50000 AOA
1000 SGD608049.00000 AOA
2000 SGD1216098.00000 AOA
5000 SGD3040245.00000 AOA
10000 SGD6080490.00000 AOA