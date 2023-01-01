كوانزا أنغولي إلى دولار كندي

تحويل AOA إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 aoa
1.62 cad

1.00000 AOA = 0.00162 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:11 UTC
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AOA إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063288.40931.434741.658270.9572518.2157
1GBP1.1584811.2317102.4211.662121.921081.1089621.1026
1USD0.940550.811886183.1541.349451.55970.9003517.1329
1INR0.0113110.009763640.012025910.01622830.01875670.01082750.206038

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار كندي
1 AOA0.00162 CAD
5 AOA0.00811 CAD
10 AOA0.01623 CAD
20 AOA0.03246 CAD
50 AOA0.08114 CAD
100 AOA0.16228 CAD
250 AOA0.40570 CAD
500 AOA0.81140 CAD
1000 AOA1.62280 CAD
2000 AOA3.24560 CAD
5000 AOA8.11400 CAD
10000 AOA16.22800 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Angolan Kwanza
1 CAD616.22000 AOA
5 CAD3081.10000 AOA
10 CAD6162.20000 AOA
20 CAD12324.40000 AOA
50 CAD30811.00000 AOA
100 CAD61622.00000 AOA
250 CAD154055.00000 AOA
500 CAD308110.00000 AOA
1000 CAD616220.00000 AOA
2000 CAD1232440.00000 AOA
5000 CAD3081100.00000 AOA
10000 CAD6162200.00000 AOA