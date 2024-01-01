Angola kvanzasından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile AOA → CAD çevirin

1.000 aoa
1,64 cad

1,000 AOA = 0,001637 CAD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10,941,3771,5471,36218,86283,6090,803
1 EUR1,06411,4661,6471,44920,07188,9690,855
1 CAD0,7260,68211,1230,98813,69460,7030,583
1 AUD0,6460,6070,8910,8812,1954,0330,519

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Angola kvanzasından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Kanada Doları
1 AOA0,00164 CAD
5 AOA0,00818 CAD
10 AOA0,01637 CAD
20 AOA0,03274 CAD
50 AOA0,08185 CAD
100 AOA0,16369 CAD
250 AOA0,40923 CAD
500 AOA0,81845 CAD
1000 AOA1,63690 CAD
2000 AOA3,27380 CAD
5000 AOA8,18450 CAD
10000 AOA16,36900 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Angola Kvanzası
1 CAD610,91000 AOA
5 CAD3.054,55000 AOA
10 CAD6.109,10000 AOA
20 CAD12.218,20000 AOA
50 CAD30.545,50000 AOA
100 CAD61.091,00000 AOA
250 CAD152.727,50000 AOA
500 CAD305.455,00000 AOA
1000 CAD610.910,00000 AOA
2000 CAD1.221.820,00000 AOA
5000 CAD3.054.550,00000 AOA
10000 CAD6.109.100,00000 AOA