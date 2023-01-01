bin Angola kvanzasından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile AOA → CAD çevirin

1.000 aoa
1,62 cad

1.00000 AOA = 0.00162 CAD

14:8 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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AOA → CAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 CAD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.055587.76431.424711.646390.967418.6259
1GBP1.1556711.21975101.4221.646421.902591.1179921.5243
1USD0.94740.81984183.14951.34981.559820.916517.6465
1INR0.01139420.009859830.012026510.01623340.01875920.01102230.212226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Angola kvanzasından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Kanada Doları
1 AOA0.00162 CAD
5 AOA0.00809 CAD
10 AOA0.01617 CAD
20 AOA0.03235 CAD
50 AOA0.08087 CAD
100 AOA0.16174 CAD
250 AOA0.40436 CAD
500 AOA0.80872 CAD
1000 AOA1.61744 CAD
2000 AOA3.23488 CAD
5000 AOA8.08720 CAD
10000 AOA16.17440 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Angola Kvanzası
1 CAD618.25900 AOA
5 CAD3091.29500 AOA
10 CAD6182.59000 AOA
20 CAD12365.18000 AOA
50 CAD30912.95000 AOA
100 CAD61825.90000 AOA
250 CAD154564.75000 AOA
500 CAD309129.50000 AOA
1000 CAD618259.00000 AOA
2000 CAD1236518.00000 AOA
5000 CAD3091295.00000 AOA
10000 CAD6182590.00000 AOA