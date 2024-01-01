Angola kvanzasından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile AOA → SGD çevirin

1.000 aoa
1,62 sgd

1,000 AOA = 0,001618 SGD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10,941,3771,5471,36218,86283,6090,803
1 EUR1,06411,4661,6471,44920,07188,9690,855
1 CAD0,7260,68211,1230,98813,69460,7030,583
1 AUD0,6460,6070,8910,8812,1954,0330,519

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Angola kvanzasından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

AOA → USD

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AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Singapur Doları
1 AOA0,00162 SGD
5 AOA0,00809 SGD
10 AOA0,01618 SGD
20 AOA0,03236 SGD
50 AOA0,08090 SGD
100 AOA0,16181 SGD
250 AOA0,40451 SGD
500 AOA0,80903 SGD
1000 AOA1,61806 SGD
2000 AOA3,23612 SGD
5000 AOA8,09030 SGD
10000 AOA16,18060 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Angola Kvanzası
1 SGD618,02400 AOA
5 SGD3.090,12000 AOA
10 SGD6.180,24000 AOA
20 SGD12.360,48000 AOA
50 SGD30.901,20000 AOA
100 SGD61.802,40000 AOA
250 SGD154.506,00000 AOA
500 SGD309.012,00000 AOA
1000 SGD618.024,00000 AOA
2000 SGD1.236.048,00000 AOA
5000 SGD3.090.120,00000 AOA
10000 SGD6.180.240,00000 AOA