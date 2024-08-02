10 bin Singapur dolarından Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile SGD → AOA çevirin

10.000 sgd
6.701.340 aoa

1,000S$ SGD = 670,1Kz AOA

18:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → AOA çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek670,1050670,1050
Düşük643,2820622,1240
Ortalama657,1766642,5748
Değişim4.17%7.22%
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1 SGD → AOA istatistikleri

SGD → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 670,1050, en düşük 643,2820 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 657,1766 oldu. SGD → AOA kurundaki değişiklik 4.17 değerindeydi.

SGD → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 670,1050, en düşük 622,1240 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 642,5748 oldu. SGD → AOA kurundaki değişiklik 7.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5360,78183,7927,174,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.675,811,6750,85391,4267,8234,901
1 AUD0,65110.550,30,59710,50954,574,672,925

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Angola Kvanzası
1 SGD670,13400 AOA
5 SGD3.350,67000 AOA
10 SGD6.701,34000 AOA
20 SGD13.402,68000 AOA
50 SGD33.506,70000 AOA
100 SGD67.013,40000 AOA
250 SGD167.533,50000 AOA
500 SGD335.067,00000 AOA
1000 SGD670.134,00000 AOA
2000 SGD1.340.268,00000 AOA
5000 SGD3.350.670,00000 AOA
10000 SGD6.701.340,00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Singapur Doları
1 AOA0,00149 SGD
5 AOA0,00746 SGD
10 AOA0,01492 SGD
20 AOA0,02984 SGD
50 AOA0,07461 SGD
100 AOA0,14922 SGD
250 AOA0,37306 SGD
500 AOA0,74612 SGD
1000 AOA1,49224 SGD
2000 AOA2,98448 SGD
5000 AOA7,46120 SGD
10000 AOA14,92240 SGD