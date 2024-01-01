Macar forintinden Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile HUF → AOA çevirin

10.000 huf
23.136,60 aoa

1.00000 HUF = 2.31366 AOA

05:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853881.0728589.05191.453231.653720.94967518.3323
1 GBP1.1711211.25635104.2831.701791.936571.1121921.4679
1 USD0.93210.795957183.0051.354551.541430.8852517.0875
1 INR0.01122940.009589260.012047510.01631890.01857030.0106650.205861

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Macar forintinden Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Macar forinti için en iyi döviz çiftleri

HUF → USD

HUF → EUR

HUF → GBP

HUF → CAD

HUF → SGD

HUF → ZAR

HUF → INR

HUF → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Macar Forinti / Angola Kvanzası
2000 HUF4627.32000 AOA
5000 HUF11568.30000 AOA
10000 HUF23136.60000 AOA
15000 HUF34704.90000 AOA
20000 HUF46273.20000 AOA
30000 HUF69409.80000 AOA
40000 HUF92546.40000 AOA
50000 HUF115683.00000 AOA
60000 HUF138819.60000 AOA
100000 HUF231366.00000 AOA
150000 HUF347049.00000 AOA
200000 HUF462732.00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Macar Forinti
1 AOA0.43222 HUF
5 AOA2.16108 HUF
10 AOA4.32215 HUF
20 AOA8.64430 HUF
50 AOA21.61075 HUF
100 AOA43.22150 HUF
250 AOA108.05375 HUF
500 AOA216.10750 HUF
1000 AOA432.21500 HUF
2000 AOA864.43000 HUF
5000 AOA2161.07500 HUF
10000 AOA4322.15000 HUF