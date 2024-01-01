Norveç kronundan Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile NOK → AOA çevirin

1.000 nok
79.716,40 aoa

1.00000 NOK = 79.71640 AOA

15:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855961.0779589.49091.452861.651140.9475918.3902
1 GBP1.1682811.25935104.5511.697351.9291.1070521.4849
1 USD0.92770.79406183.01951.34781.531750.8790517.0603
1 INR0.01117430.009564750.012045410.01623470.01845040.01058850.205498

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

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NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Angola Kvanzası
1 NOK79.71640 AOA
5 NOK398.58200 AOA
10 NOK797.16400 AOA
20 NOK1594.32800 AOA
50 NOK3985.82000 AOA
100 NOK7971.64000 AOA
250 NOK19929.10000 AOA
500 NOK39858.20000 AOA
1000 NOK79716.40000 AOA
2000 NOK159432.80000 AOA
5000 NOK398582.00000 AOA
10000 NOK797164.00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Norveç Kronu
1 AOA0.01254 NOK
5 AOA0.06272 NOK
10 AOA0.12545 NOK
20 AOA0.25089 NOK
50 AOA0.62723 NOK
100 AOA1.25445 NOK
250 AOA3.13612 NOK
500 AOA6.27225 NOK
1000 AOA12.54450 NOK
2000 AOA25.08900 NOK
5000 AOA62.72250 NOK
10000 AOA125.44500 NOK