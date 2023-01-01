5 Norveç kronundan Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile NOK → AOA çevirin

5 nok
390,04 aoa

1.00000 NOK = 78.00770 AOA

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NOK → AOA çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 AOA
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

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NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Çevrim kurları Norveç Kronu / Angola Kvanzası
1 NOK78.00770 AOA
5 NOK390.03850 AOA
10 NOK780.07700 AOA
20 NOK1560.15400 AOA
50 NOK3900.38500 AOA
100 NOK7800.77000 AOA
250 NOK19501.92500 AOA
500 NOK39003.85000 AOA
1000 NOK78007.70000 AOA
2000 NOK156015.40000 AOA
5000 NOK390038.50000 AOA
10000 NOK780077.00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Norveç Kronu
1 AOA0.01282 NOK
5 AOA0.06410 NOK
10 AOA0.12819 NOK
20 AOA0.25638 NOK
50 AOA0.64096 NOK
100 AOA1.28192 NOK
250 AOA3.20480 NOK
500 AOA6.40960 NOK
1000 AOA12.81920 NOK
2000 AOA25.63840 NOK
5000 AOA64.09600 NOK
10000 AOA128.19200 NOK