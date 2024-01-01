Türk lirasından Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile TRY → AOA çevirin

1.000 try
27.155 aoa

1.00000 TRY = 27.15500 AOA

23:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854981.0775589.44671.45061.650790.947918.3675
1 GBP1.1696211.26025104.6121.696551.930681.1086821.4817
1 USD0.928050.793493183.00931.34621.531980.879717.0456
1 INR0.01117980.009559090.012046810.01621750.01845550.01059760.205346

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Angola Kvanzası
1 TRY27.15500 AOA
5 TRY135.77500 AOA
10 TRY271.55000 AOA
20 TRY543.10000 AOA
50 TRY1357.75000 AOA
100 TRY2715.50000 AOA
250 TRY6788.75000 AOA
500 TRY13577.50000 AOA
1000 TRY27155.00000 AOA
2000 TRY54310.00000 AOA
5000 TRY135775.00000 AOA
10000 TRY271550.00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Türk Lirası
1 AOA0.03683 TRY
5 AOA0.18413 TRY
10 AOA0.36826 TRY
20 AOA0.73651 TRY
50 AOA1.84128 TRY
100 AOA3.68256 TRY
250 AOA9.20640 TRY
500 AOA18.41280 TRY
1000 AOA36.82560 TRY
2000 AOA73.65120 TRY
5000 AOA184.12800 TRY
10000 AOA368.25600 TRY