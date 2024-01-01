ليرة تركية إلى كوانزا أنغولي

تحويل TRY إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
26,781.20 aoa

TL1.000 TRY = Kz26.78 AOA

Mid-market exchange rate at 01:28
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TRY إلى AOA مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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AOA

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.941.3453.67348.7
1 EUR1.11810.843311.89493.8031.5034.10454.423
1 GBP1.3251.1861369.877111.2411.7824.86764.54
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Angolan Kwanza
1 TRY٢٦٫٧٨١٢٠ AOA
5 TRY١٣٣٫٩٠٦٠٠ AOA
10 TRY٢٦٧٫٨١٢٠٠ AOA
20 TRY٥٣٥٫٦٢٤٠٠ AOA
50 TRY١٬٣٣٩٫٠٦٠٠٠ AOA
100 TRY٢٬٦٧٨٫١٢٠٠٠ AOA
250 TRY٦٬٦٩٥٫٣٠٠٠٠ AOA
500 TRY١٣٬٣٩٠٫٦٠٠٠٠ AOA
1000 TRY٢٦٬٧٨١٫٢٠٠٠٠ AOA
2000 TRY٥٣٬٥٦٢٫٤٠٠٠٠ AOA
5000 TRY١٣٣٬٩٠٦٫٠٠٠٠٠ AOA
10000 TRY٢٦٧٬٨١٢٫٠٠٠٠٠ AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / ليرة تركية
1 AOA٠٫٠٣٧٣٤ TRY
5 AOA٠٫١٨٦٧٠ TRY
10 AOA٠٫٣٧٣٤٠ TRY
20 AOA٠٫٧٤٦٧٩ TRY
50 AOA١٫٨٦٦٩٨ TRY
100 AOA٣٫٧٣٣٩٦ TRY
250 AOA٩٫٣٣٤٩٠ TRY
500 AOA١٨٫٦٦٩٨٠ TRY
1000 AOA٣٧٫٣٣٩٦٠ TRY
2000 AOA٧٤٫٦٧٩٢٠ TRY
5000 AOA١٨٦٫٦٩٨٠٠ TRY
10000 AOA٣٧٣٫٣٩٦٠٠ TRY