ألف ليرة تركية إلى كوانزا أنغولي

تحويل TRY إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
26,300.80 aoa

1.000 TRY = 26.30 AOA

Mid-market exchange rate at 12:27
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٥٠٦١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٨١٨٫٣٨١
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٩٨١٫٧٢٤١٫٩٣٥١٫١٢١٢١٫٥٠٧
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧٥١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨١١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Angolan Kwanza
1 TRY٢٦٫٣٠٠٨٠ AOA
5 TRY١٣١٫٥٠٤٠٠ AOA
10 TRY٢٦٣٫٠٠٨٠٠ AOA
20 TRY٥٢٦٫٠١٦٠٠ AOA
50 TRY١٬٣١٥٫٠٤٠٠٠ AOA
100 TRY٢٬٦٣٠٫٠٨٠٠٠ AOA
250 TRY٦٬٥٧٥٫٢٠٠٠٠ AOA
500 TRY١٣٬١٥٠٫٤٠٠٠٠ AOA
1000 TRY٢٦٬٣٠٠٫٨٠٠٠٠ AOA
2000 TRY٥٢٬٦٠١٫٦٠٠٠٠ AOA
5000 TRY١٣١٬٥٠٤٫٠٠٠٠٠ AOA
10000 TRY٢٦٣٬٠٠٨٫٠٠٠٠٠ AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / ليرة تركية
1 AOA٠٫٠٣٨٠٢ TRY
5 AOA٠٫١٩٠١١ TRY
10 AOA٠٫٣٨٠٢٢ TRY
20 AOA٠٫٧٦٠٤٣ TRY
50 AOA١٫٩٠١٠٨ TRY
100 AOA٣٫٨٠٢١٦ TRY
250 AOA٩٫٥٠٥٤٠ TRY
500 AOA١٩٫٠١٠٨٠ TRY
1000 AOA٣٨٫٠٢١٦٠ TRY
2000 AOA٧٦٫٠٤٣٢٠ TRY
5000 AOA١٩٠٫١٠٨٠٠ TRY
10000 AOA٣٨٠٫٢١٦٠٠ TRY