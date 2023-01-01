يوان صيني إلى كوانزا أنغولي
تحويل CNY إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى كوانزا أنغولي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Angolan Kwanza
|1 CNY
|114.16100 AOA
|5 CNY
|570.80500 AOA
|10 CNY
|1141.61000 AOA
|20 CNY
|2283.22000 AOA
|50 CNY
|5708.05000 AOA
|100 CNY
|11416.10000 AOA
|250 CNY
|28540.25000 AOA
|500 CNY
|57080.50000 AOA
|1000 CNY
|114161.00000 AOA
|2000 CNY
|228322.00000 AOA
|5000 CNY
|570805.00000 AOA
|10000 CNY
|1141610.00000 AOA