يوان صيني إلى كوانزا أنغولي

تحويل CNY إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
114161 aoa

1.00000 CNY = 114.16100 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 7:55 UTC
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CNY إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.065588.57311.437411.661730.964518.2008
1GBP1.1556711.2313102.3561.661091.920311.1146421.0329
1USD0.938550.81215183.12821.349051.559580.905217.0819
1INR0.01129010.009769850.012029610.01622850.01876110.01088920.205489

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Angolan Kwanza
1 CNY114.16100 AOA
5 CNY570.80500 AOA
10 CNY1141.61000 AOA
20 CNY2283.22000 AOA
50 CNY5708.05000 AOA
100 CNY11416.10000 AOA
250 CNY28540.25000 AOA
500 CNY57080.50000 AOA
1000 CNY114161.00000 AOA
2000 CNY228322.00000 AOA
5000 CNY570805.00000 AOA
10000 CNY1141610.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / Chinese Yuan RMB
1 AOA0.00876 CNY
5 AOA0.04380 CNY
10 AOA0.08760 CNY
20 AOA0.17519 CNY
50 AOA0.43798 CNY
100 AOA0.87596 CNY
250 AOA2.18989 CNY
500 AOA4.37978 CNY
1000 AOA8.75956 CNY
2000 AOA17.51912 CNY
5000 AOA43.79780 CNY
10000 AOA87.59560 CNY