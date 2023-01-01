دولار أمريكي إلى كوانزا أنغولي

تحويل USD إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٨٣٤٬٦٤٩ aoa

1.00000 USD = 834.64900 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 1:13 UTC
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USD إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063288.16591.433621.655820.9573518.2097
1GBP1.1578111.23105102.0851.659951.917221.1084321.0846
1USD0.940550.812315182.9251.34841.557390.9004517.1273
1INR0.01134230.009795780.012059110.01626050.01878070.01085860.20654

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Angolan Kwanza
1 USD834.64900 AOA
5 USD4173.24500 AOA
10 USD8346.49000 AOA
20 USD16692.98000 AOA
50 USD41732.45000 AOA
100 USD83464.90000 AOA
250 USD208662.25000 AOA
500 USD417324.50000 AOA
1000 USD834649.00000 AOA
2000 USD1669298.00000 AOA
5000 USD4173245.00000 AOA
10000 USD8346490.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار أمريكي
1 AOA0.00120 USD
5 AOA0.00599 USD
10 AOA0.01198 USD
20 AOA0.02396 USD
50 AOA0.05991 USD
100 AOA0.11981 USD
250 AOA0.29953 USD
500 AOA0.59906 USD
1000 AOA1.19811 USD
2000 AOA2.39622 USD
5000 AOA5.99055 USD
10000 AOA11.98110 USD