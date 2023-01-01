دولار أمريكي إلى كوانزا أنغولي
تحويل USD إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أمريكي إلى كوانزا أنغولي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أمريكي / Angolan Kwanza
|1 USD
|834.64900 AOA
|5 USD
|4173.24500 AOA
|10 USD
|8346.49000 AOA
|20 USD
|16692.98000 AOA
|50 USD
|41732.45000 AOA
|100 USD
|83464.90000 AOA
|250 USD
|208662.25000 AOA
|500 USD
|417324.50000 AOA
|1000 USD
|834649.00000 AOA
|2000 USD
|1669298.00000 AOA
|5000 USD
|4173245.00000 AOA
|10000 USD
|8346490.00000 AOA