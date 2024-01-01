2,000 دولار أمريكي إلى كوانزا أنغولي

تحويل USD إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

2,000 usd
1,724,678 aoa

$1.000 USD = Kz862.3 AOA

Mid-market exchange rate at 00:07
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63611.9140.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6920.52210.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.1260.958116.66810.6830.5775.29913.225

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Angolan Kwanza
1 USD٨٦٢٫٣٣٩٠٠ AOA
5 USD٤٬٣١١٫٦٩٥٠٠ AOA
10 USD٨٬٦٢٣٫٣٩٠٠٠ AOA
20 USD١٧٬٢٤٦٫٧٨٠٠٠ AOA
50 USD٤٣٬١١٦٫٩٥٠٠٠ AOA
100 USD٨٦٬٢٣٣٫٩٠٠٠٠ AOA
250 USD٢١٥٬٥٨٤٫٧٥٠٠٠ AOA
500 USD٤٣١٬١٦٩٫٥٠٠٠٠ AOA
1000 USD٨٦٢٬٣٣٩٫٠٠٠٠٠ AOA
2000 USD١٬٧٢٤٬٦٧٨٫٠٠٠٠٠ AOA
5000 USD٤٬٣١١٬٦٩٥٫٠٠٠٠٠ AOA
10000 USD٨٬٦٢٣٬٣٩٠٫٠٠٠٠٠ AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار أمريكي
1 AOA٠٫٠٠١١٦ USD
5 AOA٠٫٠٠٥٨٠ USD
10 AOA٠٫٠١١٦٠ USD
20 AOA٠٫٠٢٣١٩ USD
50 AOA٠٫٠٥٧٩٨ USD
100 AOA٠٫١١٥٩٦ USD
250 AOA٠٫٢٨٩٩١ USD
500 AOA٠٫٥٧٩٨٢ USD
1000 AOA١٫١٥٩٦٤ USD
2000 AOA٢٫٣١٩٢٨ USD
5000 AOA٥٫٧٩٨٢٠ USD
10000 AOA١١٫٥٩٦٤٠ USD