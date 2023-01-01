1 كوانزا أنغولي إلى دولار أمريكي

تحويل AOA إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١ aoa
٠٫٠٠ usd

1.00000 AOA = 0.00118 USD

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

AOA إلى USD

AOA إلى EUR

AOA إلى CAD

AOA إلى AUD

AOA إلى SGD

AOA إلى ZAR

AOA إلى INR

AOA إلى GBP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار أمريكي
1 AOA0.00118 USD
5 AOA0.00592 USD
10 AOA0.01184 USD
20 AOA0.02369 USD
50 AOA0.05922 USD
100 AOA0.11844 USD
250 AOA0.29610 USD
500 AOA0.59220 USD
1000 AOA1.18439 USD
2000 AOA2.36878 USD
5000 AOA5.92195 USD
10000 AOA11.84390 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Angolan Kwanza
1 USD844.32000 AOA
5 USD4221.60000 AOA
10 USD8443.20000 AOA
20 USD16886.40000 AOA
50 USD42216.00000 AOA
100 USD84432.00000 AOA
250 USD211080.00000 AOA
500 USD422160.00000 AOA
1000 USD844320.00000 AOA
2000 USD1688640.00000 AOA
5000 USD4221600.00000 AOA
10000 USD8443200.00000 AOA