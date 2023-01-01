دولار نيوزيلندي إلى كوانزا أنغولي

تحويل NZD إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
494363 aoa

1.00000 NZD = 494.36300 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 0:34 UTC
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NZD إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.436291.663280.9644518.3593
1GBP1.1528711.2284101.8091.655881.917581.1118921.1662
1USD0.938550.814067182.87951.3481.561040.9051517.2307
1INR0.0113240.00982230.012065710.01626460.0188350.01092130.207901

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Angolan Kwanza
1 NZD494.36300 AOA
5 NZD2471.81500 AOA
10 NZD4943.63000 AOA
20 NZD9887.26000 AOA
50 NZD24718.15000 AOA
100 NZD49436.30000 AOA
250 NZD123590.75000 AOA
500 NZD247181.50000 AOA
1000 NZD494363.00000 AOA
2000 NZD988726.00000 AOA
5000 NZD2471815.00000 AOA
10000 NZD4943630.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار نيوزيلندي
1 AOA0.00202 NZD
5 AOA0.01011 NZD
10 AOA0.02023 NZD
20 AOA0.04046 NZD
50 AOA0.10114 NZD
100 AOA0.20228 NZD
250 AOA0.50570 NZD
500 AOA1.01140 NZD
1000 AOA2.02280 NZD
2000 AOA4.04560 NZD
5000 AOA10.11400 NZD
10000 AOA20.22800 NZD