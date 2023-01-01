شيكل إسرائيلي جديد إلى كوانزا أنغولي

تحويل ILS إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٢١٨٬٩٢٩ aoa

1.00000 ILS = 218.92900 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 14:52 UTC
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ILS إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 AOA
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.065988.61721.439071.661190.962918.3187
1GBP1.1527411.22875102.1561.658941.914981.1099721.1174
1USD0.93820.813835183.13841.35011.558480.903417.1861
1INR0.01128450.009788920.012028110.01623920.01874560.01086620.206717

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Angolan Kwanza
1 ILS218.92900 AOA
5 ILS1094.64500 AOA
10 ILS2189.29000 AOA
20 ILS4378.58000 AOA
50 ILS10946.45000 AOA
100 ILS21892.90000 AOA
250 ILS54732.25000 AOA
500 ILS109464.50000 AOA
1000 ILS218929.00000 AOA
2000 ILS437858.00000 AOA
5000 ILS1094645.00000 AOA
10000 ILS2189290.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / Israeli New Sheqel
1 AOA0.00457 ILS
5 AOA0.02284 ILS
10 AOA0.04568 ILS
20 AOA0.09135 ILS
50 AOA0.22838 ILS
100 AOA0.45677 ILS
250 AOA1.14192 ILS
500 AOA2.28384 ILS
1000 AOA4.56769 ILS
2000 AOA9.13538 ILS
5000 AOA22.83845 ILS
10000 AOA45.67690 ILS