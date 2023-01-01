2000 كوانزا أنغولي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل AOA إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ aoa
٨٫٧٨ ils

1.00000 AOA = 0.00439 ILS

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Israeli New Sheqel
1 AOA0.00439 ILS
5 AOA0.02195 ILS
10 AOA0.04390 ILS
20 AOA0.08779 ILS
50 AOA0.21948 ILS
100 AOA0.43895 ILS
250 AOA1.09738 ILS
500 AOA2.19476 ILS
1000 AOA4.38952 ILS
2000 AOA8.77904 ILS
5000 AOA21.94760 ILS
10000 AOA43.89520 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Angolan Kwanza
1 ILS227.81500 AOA
5 ILS1139.07500 AOA
10 ILS2278.15000 AOA
20 ILS4556.30000 AOA
50 ILS11390.75000 AOA
100 ILS22781.50000 AOA
250 ILS56953.75000 AOA
500 ILS113907.50000 AOA
1000 ILS227815.00000 AOA
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5000 ILS1139075.00000 AOA
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