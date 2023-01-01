كوانزا أنغولي إلى يورو

تحويل AOA إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
١٫١٣ eur

1.00000 AOA = 0.00113 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 3:0 UTC
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AOA إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063188.40211.434491.658110.957118.2133
1GBP1.1584811.23155102.411.661791.920851.1087821.0993
1USD0.940650.811985183.1551.349351.55970.900317.1323
1INR0.0113120.009764720.012025710.01622690.01875650.01082680.206029

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / اليورو
1 AOA0.00113 EUR
5 AOA0.00566 EUR
10 AOA0.01131 EUR
20 AOA0.02262 EUR
50 AOA0.05655 EUR
100 AOA0.11311 EUR
250 AOA0.28277 EUR
500 AOA0.56554 EUR
1000 AOA1.13107 EUR
2000 AOA2.26214 EUR
5000 AOA5.65535 EUR
10000 AOA11.31070 EUR
معدلات التحويل اليورو / Angolan Kwanza
1 EUR884.11500 AOA
5 EUR4420.57500 AOA
10 EUR8841.15000 AOA
20 EUR17682.30000 AOA
50 EUR44205.75000 AOA
100 EUR88411.50000 AOA
250 EUR221028.75000 AOA
500 EUR442057.50000 AOA
1000 EUR884115.00000 AOA
2000 EUR1768230.00000 AOA
5000 EUR4420575.00000 AOA
10000 EUR8841150.00000 AOA