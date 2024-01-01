2,000 يورو إلى كوانزا أنغولي

تحويل EUR إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

2,000 eur
1,856,462 aoa

€1.000 EUR = Kz928.2 AOA

Mid-market exchange rate at 18:55
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Angolan Kwanza
1 EUR٩٢٨٫٢٣١٠٠ AOA
5 EUR٤٬٦٤١٫١٥٥٠٠ AOA
10 EUR٩٬٢٨٢٫٣١٠٠٠ AOA
20 EUR١٨٬٥٦٤٫٦٢٠٠٠ AOA
50 EUR٤٦٬٤١١٫٥٥٠٠٠ AOA
100 EUR٩٢٬٨٢٣٫١٠٠٠٠ AOA
250 EUR٢٣٢٬٠٥٧٫٧٥٠٠٠ AOA
500 EUR٤٦٤٬١١٥٫٥٠٠٠٠ AOA
1000 EUR٩٢٨٬٢٣١٫٠٠٠٠٠ AOA
2000 EUR١٬٨٥٦٬٤٦٢٫٠٠٠٠٠ AOA
5000 EUR٤٬٦٤١٬١٥٥٫٠٠٠٠٠ AOA
10000 EUR٩٬٢٨٢٬٣١٠٫٠٠٠٠٠ AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / اليورو
1 AOA٠٫٠٠١٠٨ EUR
5 AOA٠٫٠٠٥٣٩ EUR
10 AOA٠٫٠١٠٧٧ EUR
20 AOA٠٫٠٢١٥٥ EUR
50 AOA٠٫٠٥٣٨٧ EUR
100 AOA٠٫١٠٧٧٣ EUR
250 AOA٠٫٢٦٩٣٣ EUR
500 AOA٠٫٥٣٨٦٦ EUR
1000 AOA١٫٠٧٧٣٢ EUR
2000 AOA٢٫١٥٤٦٤ EUR
5000 AOA٥٫٣٨٦٦٠ EUR
10000 AOA١٠٫٧٧٣٢٠ EUR