5000 كوانزا أنغولي إلى يورو

تحويل AOA إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ aoa
٥٫٥٠ eur

1.00000 AOA = 0.00110 EUR

Mid-market exchange rate at 21:29
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanzas

AOA إلى USD

AOA إلى EUR

AOA إلى CAD

AOA إلى AUD

AOA إلى SGD

AOA إلى ZAR

AOA إلى INR

AOA إلى GBP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Angolan Kwanza / اليورو
1 AOA0.00110 EUR
5 AOA0.00550 EUR
10 AOA0.01100 EUR
20 AOA0.02201 EUR
50 AOA0.05502 EUR
100 AOA0.11004 EUR
250 AOA0.27510 EUR
500 AOA0.55021 EUR
1000 AOA1.10041 EUR
2000 AOA2.20082 EUR
5000 AOA5.50205 EUR
10000 AOA11.00410 EUR
معدلات التحويل اليورو / Angolan Kwanza
1 EUR908.75000 AOA
5 EUR4543.75000 AOA
10 EUR9087.50000 AOA
20 EUR18175.00000 AOA
50 EUR45437.50000 AOA
100 EUR90875.00000 AOA
250 EUR227187.50000 AOA
500 EUR454375.00000 AOA
1000 EUR908750.00000 AOA
2000 EUR1817500.00000 AOA
5000 EUR4543750.00000 AOA
10000 EUR9087500.00000 AOA