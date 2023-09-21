دولار أسترالي إلى راند جنوب أفريقي

تحويل AUD إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
١٢٬١٤٣٫٦٠ zar

1.00000 AUD = 12.14360 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:6 UTC
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AUD إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06488.23221.434171.656420.957318.2188
1GBP1.1582111.23235102.1931.661081.91851.1087621.1014
1USD0.939850.811458182.9251.34791.556780.899717.1229
1INR0.01133370.009785440.012059110.01625440.01877340.01084960.206487

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / راند جنوب أفريقيا
1 AUD12.14360 ZAR
5 AUD60.71800 ZAR
10 AUD121.43600 ZAR
20 AUD242.87200 ZAR
50 AUD607.18000 ZAR
100 AUD1214.36000 ZAR
250 AUD3035.90000 ZAR
500 AUD6071.80000 ZAR
1000 AUD12143.60000 ZAR
2000 AUD24287.20000 ZAR
5000 AUD60718.00000 ZAR
10000 AUD121436.00000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / دولار أسترالي
1 ZAR0.08235 AUD
5 ZAR0.41174 AUD
10 ZAR0.82348 AUD
20 ZAR1.64695 AUD
50 ZAR4.11738 AUD
100 ZAR8.23477 AUD
250 ZAR20.58692 AUD
500 ZAR41.17385 AUD
1000 ZAR82.34770 AUD
2000 ZAR164.69540 AUD
5000 ZAR411.73850 AUD
10000 ZAR823.47700 AUD