100 راند جنوب إفريقي إلى دولار أسترالي

تحويل ZAR إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

100 zar
8.47 aud

1.00000 ZAR = 0.08468 AUD

Mid-market exchange rate at 04:49
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87441.083590.15261.48511.675430.9628518.7645
1 GBP1.1436411.2391103.0991.698371.916041.1011621.4592
1 USD0.922950.807037183.2051.370651.546310.8886517.3184
1 INR0.01109230.009699390.012018510.01647320.01858440.01068020.208141

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / دولار أسترالي
1 ZAR0.08468 AUD
5 ZAR0.42338 AUD
10 ZAR0.84675 AUD
20 ZAR1.69350 AUD
50 ZAR4.23376 AUD
100 ZAR8.46751 AUD
250 ZAR21.16878 AUD
500 ZAR42.33755 AUD
1000 ZAR84.67510 AUD
2000 ZAR169.35020 AUD
5000 ZAR423.37550 AUD
10000 ZAR846.75100 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / راند جنوب أفريقيا
1 AUD11.80980 ZAR
5 AUD59.04900 ZAR
10 AUD118.09800 ZAR
20 AUD236.19600 ZAR
50 AUD590.49000 ZAR
100 AUD1180.98000 ZAR
250 AUD2952.45000 ZAR
500 AUD5904.90000 ZAR
1000 AUD11809.80000 ZAR
2000 AUD23619.60000 ZAR
5000 AUD59049.00000 ZAR
10000 AUD118098.00000 ZAR