يورو إلى كواشا زامبي

تحويل EUR إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٢٢٬٢٢٤٫٥٠ zmw

1.00000 EUR = 22.22450 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 0:44 UTC
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EUR إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063488.18241.433941.655610.957318.2113
1GBP1.1579411.23145102.1181.660551.917251.108521.0892
1USD0.94040.812051182.9251.348451.55690.900417.1255
1INR0.01134010.009792590.012059110.01626110.01877490.0108580.206518

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / زيميو
1 EUR22.22450 ZMW
5 EUR111.12250 ZMW
10 EUR222.24500 ZMW
20 EUR444.49000 ZMW
50 EUR1111.22500 ZMW
100 EUR2222.45000 ZMW
250 EUR5556.12500 ZMW
500 EUR11112.25000 ZMW
1000 EUR22224.50000 ZMW
2000 EUR44449.00000 ZMW
5000 EUR111122.50000 ZMW
10000 EUR222245.00000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / اليورو
1 ZMW0.04500 EUR
5 ZMW0.22498 EUR
10 ZMW0.44995 EUR
20 ZMW0.89991 EUR
50 ZMW2.24977 EUR
100 ZMW4.49953 EUR
250 ZMW11.24883 EUR
500 ZMW22.49765 EUR
1000 ZMW44.99530 EUR
2000 ZMW89.99060 EUR
5000 ZMW224.97650 EUR
10000 ZMW449.95300 EUR