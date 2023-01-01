روبية إندونيسية إلى كواشا زامبي

تحويل IDR إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
١٬٣٥٨٫٩١ zmw

1.00000 IDR = 0.00136 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 14:21 UTC
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IDR إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06688.62481.438831.661470.963218.3245
1GBP1.1524711.22845102.1311.65811.914671.1100621.1171
1USD0.93810.814034183.13771.349751.55860.903517.19
1INR0.01128350.009791390.012028210.01623510.01874730.01086750.206765

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / زيميو
1 IDR0.00136 ZMW
5 IDR0.00679 ZMW
10 IDR0.01359 ZMW
20 IDR0.02718 ZMW
50 IDR0.06795 ZMW
100 IDR0.13589 ZMW
250 IDR0.33973 ZMW
500 IDR0.67946 ZMW
1000 IDR1.35891 ZMW
2000 IDR2.71782 ZMW
5000 IDR6.79455 ZMW
10000 IDR13.58910 ZMW
معدلات التحويل زيميو / الروبية الإندونيسية
1 ZMW735.88500 IDR
5 ZMW3679.42500 IDR
10 ZMW7358.85000 IDR
20 ZMW14717.70000 IDR
50 ZMW36794.25000 IDR
100 ZMW73588.50000 IDR
250 ZMW183971.25000 IDR
500 ZMW367942.50000 IDR
1000 ZMW735885.00000 IDR
2000 ZMW1471770.00000 IDR
5000 ZMW3679425.00000 IDR
10000 ZMW7358850.00000 IDR