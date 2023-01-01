ريال برازيلي إلى كواشا زامبي

تحويل BRL إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
4267.24 zmw

1.00000 BRL = 4.26724 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 5:57 UTC
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BRL إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.064188.48261.435681.659290.957718.2127
1GBP1.1575411.2318102.4271.661941.920791.1085821.083
1USD0.939750.81182183.15251.34921.559330.8999517.1156
1INR0.01130170.009763030.012026110.01622560.01875270.01082290.205834

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / زيميو
1 BRL4.26724 ZMW
5 BRL21.33620 ZMW
10 BRL42.67240 ZMW
20 BRL85.34480 ZMW
50 BRL213.36200 ZMW
100 BRL426.72400 ZMW
250 BRL1066.81000 ZMW
500 BRL2133.62000 ZMW
1000 BRL4267.24000 ZMW
2000 BRL8534.48000 ZMW
5000 BRL21336.20000 ZMW
10000 BRL42672.40000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / الريال البرازيلي
1 ZMW0.23434 BRL
5 ZMW1.17172 BRL
10 ZMW2.34343 BRL
20 ZMW4.68686 BRL
50 ZMW11.71715 BRL
100 ZMW23.43430 BRL
250 ZMW58.58575 BRL
500 ZMW117.17150 BRL
1000 ZMW234.34300 BRL
2000 ZMW468.68600 BRL
5000 ZMW1171.71500 BRL
10000 ZMW2343.43000 BRL