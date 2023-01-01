دولار أمريكي إلى كواشا زامبي

تحويل USD إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
20899.50 zmw

1.00000 USD = 20.89950 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 15:18 UTC
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USD إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 ZMW
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.4341.65580.957618.2078
1GBP1.1579411.23155102.1261.660441.917261.1088521.0829
1USD0.94020.811985182.9251.348251.556780.9003517.119
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625870.01877340.01085740.20644

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / زيميو
1 USD20.89950 ZMW
5 USD104.49750 ZMW
10 USD208.99500 ZMW
20 USD417.99000 ZMW
50 USD1044.97500 ZMW
100 USD2089.95000 ZMW
250 USD5224.87500 ZMW
500 USD10449.75000 ZMW
1000 USD20899.50000 ZMW
2000 USD41799.00000 ZMW
5000 USD104497.50000 ZMW
10000 USD208995.00000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / دولار أمريكي
1 ZMW0.04785 USD
5 ZMW0.23924 USD
10 ZMW0.47848 USD
20 ZMW0.95696 USD
50 ZMW2.39240 USD
100 ZMW4.78480 USD
250 ZMW11.96200 USD
500 ZMW23.92400 USD
1000 ZMW47.84800 USD
2000 ZMW95.69600 USD
5000 ZMW239.24000 USD
10000 ZMW478.48000 USD