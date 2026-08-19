دولار هونغ كونغ إلى كواشا زامبي

حوّل HKD إلى ZMW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
$1 HKD = 2.393 ZMW
إرسال الأموال

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من HKD إلى ZMW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من HKD إلى ZMW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من HKD إلى ZMW اليوم

HKDZMW
100 HKD239.25 ZMW
200 HKD478.50 ZMW
300 HKD717.75 ZMW
500 HKD1,196.26 ZMW
1000 HKD2,392.51 ZMW
2000 HKD4,785.02 ZMW
2500 HKD5,981.28 ZMW
3000 HKD7,177.53 ZMW
4000 HKD9,570.04 ZMW
5000 HKD11,962.55 ZMW
10000 HKD23,925.10 ZMW
20000 HKD47,850.20 ZMW
ZMWHKD
1 ZMW0.42 HKD
5 ZMW2.09 HKD
10 ZMW4.18 HKD
20 ZMW8.36 HKD
50 ZMW20.90 HKD
100 ZMW41.80 HKD
250 ZMW104.49 HKD
500 ZMW208.99 HKD
1000 ZMW417.97 HKD
2000 ZMW835.94 HKD
5000 ZMW2,089.86 HKD
10000 ZMW4,179.71 HKD

الأسئلة الشائعة