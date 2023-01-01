دولار هونغ كونغ إلى كواشا زامبي

تحويل HKD إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
2682.09 zmw

1.00000 HKD = 2.68209 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 13:35 UTC
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HKD إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.0650588.55651.43761.661670.963918.3156
1GBP1.1524111.2275102.0641.656881.915131.110821.1092
1USD0.938950.814664183.14771.34981.560180.90517.1969
1INR0.01129220.009797790.012026810.01623380.0187640.01088420.206824

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / زيميو
100 HKD268.20900 ZMW
200 HKD536.41800 ZMW
300 HKD804.62700 ZMW
500 HKD1341.04500 ZMW
1000 HKD2682.09000 ZMW
2000 HKD5364.18000 ZMW
2500 HKD6705.22500 ZMW
3000 HKD8046.27000 ZMW
4000 HKD10728.36000 ZMW
5000 HKD13410.45000 ZMW
10000 HKD26820.90000 ZMW
20000 HKD53641.80000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / دولار هونغ كونغ
1 ZMW0.37284 HKD
5 ZMW1.86421 HKD
10 ZMW3.72843 HKD
20 ZMW7.45686 HKD
50 ZMW18.64215 HKD
100 ZMW37.28430 HKD
250 ZMW93.21075 HKD
500 ZMW186.42150 HKD
1000 ZMW372.84300 HKD
2000 ZMW745.68600 HKD
5000 ZMW1864.21500 HKD
10000 ZMW3728.43000 HKD