دولار أسترالي إلى كواشا زامبي

تحويل AUD إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
13424.80 zmw

1.00000 AUD = 13.42480 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 2:6 UTC
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AUD إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06488.23221.434171.656420.957318.2188
1GBP1.1582111.23235102.1931.661081.91851.1087621.1014
1USD0.939850.811458182.9251.34791.556780.899717.1229
1INR0.01133370.009785440.012059110.01625440.01877340.01084960.206487

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / زيميو
1 AUD13.42480 ZMW
5 AUD67.12400 ZMW
10 AUD134.24800 ZMW
20 AUD268.49600 ZMW
50 AUD671.24000 ZMW
100 AUD1342.48000 ZMW
250 AUD3356.20000 ZMW
500 AUD6712.40000 ZMW
1000 AUD13424.80000 ZMW
2000 AUD26849.60000 ZMW
5000 AUD67124.00000 ZMW
10000 AUD134248.00000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / دولار أسترالي
1 ZMW0.07449 AUD
5 ZMW0.37245 AUD
10 ZMW0.74489 AUD
20 ZMW1.48978 AUD
50 ZMW3.72445 AUD
100 ZMW7.44890 AUD
250 ZMW18.62225 AUD
500 ZMW37.24450 AUD
1000 ZMW74.48900 AUD
2000 ZMW148.97800 AUD
5000 ZMW372.44500 AUD
10000 ZMW744.89000 AUD