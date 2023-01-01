شيكل إسرائيلي جديد إلى كواشا زامبي

تحويل ILS إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
5476.59 zmw

1.00000 ILS = 5.47659 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 15:6 UTC
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ILS إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066388.63991.437911.659610.9621518.3076
1GBP1.1533411.22975102.2271.658321.914011.1096821.1139
1USD0.93780.813173183.12851.34851.556420.902417.1693
1INR0.01128160.009782130.012029610.01622190.01872310.01085550.206539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / زيميو
1 ILS5.47659 ZMW
5 ILS27.38295 ZMW
10 ILS54.76590 ZMW
20 ILS109.53180 ZMW
50 ILS273.82950 ZMW
100 ILS547.65900 ZMW
250 ILS1369.14750 ZMW
500 ILS2738.29500 ZMW
1000 ILS5476.59000 ZMW
2000 ILS10953.18000 ZMW
5000 ILS27382.95000 ZMW
10000 ILS54765.90000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / Israeli New Sheqel
1 ZMW0.18260 ILS
5 ZMW0.91298 ILS
10 ZMW1.82595 ILS
20 ZMW3.65190 ILS
50 ZMW9.12975 ILS
100 ZMW18.25950 ILS
250 ZMW45.64875 ILS
500 ZMW91.29750 ILS
1000 ZMW182.59500 ILS
2000 ZMW365.19000 ILS
5000 ZMW912.97500 ILS
10000 ZMW1825.95000 ILS