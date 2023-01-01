ألف كواشا زامبي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل ZMW إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 zmw
164.36 ils

1.00000 ZMW = 0.16436 ILS

Mid-market exchange rate at 08:23
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أعلى العملات

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10.92191.37031.34951.5434583.22250.80765718.1756
1 EUR1.084711.486361.46381.6741890.27140.876119.7151
1 CAD0.7297670.67278310.9848211.1263660.73310.58940113.264
1 SGD0.7410150.6831521.0154111.1437261.66910.59848613.4684

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل زيميو / Israeli New Sheqel
1 ZMW0.16436 ILS
5 ZMW0.82178 ILS
10 ZMW1.64356 ILS
20 ZMW3.28712 ILS
50 ZMW8.21780 ILS
100 ZMW16.43560 ILS
250 ZMW41.08900 ILS
500 ZMW82.17800 ILS
1000 ZMW164.35600 ILS
2000 ZMW328.71200 ILS
5000 ZMW821.78000 ILS
10000 ZMW1643.56000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / زيميو
1 ILS6.08436 ZMW
5 ILS30.42180 ZMW
10 ILS60.84360 ZMW
20 ILS121.68720 ZMW
50 ILS304.21800 ZMW
100 ILS608.43600 ZMW
250 ILS1521.09000 ZMW
500 ILS3042.18000 ZMW
1000 ILS6084.36000 ZMW
2000 ILS12168.72000 ZMW
5000 ILS30421.80000 ZMW
10000 ILS60843.60000 ZMW