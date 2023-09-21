يورو إلى راند جنوب أفريقي

تحويل EUR إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
20103.50 zar

1.00000 EUR = 20.10350 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:44 UTC
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EUR إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063488.18241.433941.655610.957318.2113
1GBP1.1579411.23145102.1181.660551.917251.108521.0892
1USD0.94040.812051182.9251.348451.55690.900417.1255
1INR0.01134010.009792590.012059110.01626110.01877490.0108580.206518

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / راند جنوب أفريقيا
1 EUR20.10350 ZAR
5 EUR100.51750 ZAR
10 EUR201.03500 ZAR
20 EUR402.07000 ZAR
50 EUR1005.17500 ZAR
100 EUR2010.35000 ZAR
250 EUR5025.87500 ZAR
500 EUR10051.75000 ZAR
1000 EUR20103.50000 ZAR
2000 EUR40207.00000 ZAR
5000 EUR100517.50000 ZAR
10000 EUR201035.00000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / اليورو
1 ZAR0.04974 EUR
5 ZAR0.24871 EUR
10 ZAR0.49743 EUR
20 ZAR0.99485 EUR
50 ZAR2.48713 EUR
100 ZAR4.97427 EUR
250 ZAR12.43567 EUR
500 ZAR24.87135 EUR
1000 ZAR49.74270 EUR
2000 ZAR99.48540 EUR
5000 ZAR248.71350 EUR
10000 ZAR497.42700 EUR