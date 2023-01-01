روبية إندونيسية إلى راند جنوب أفريقي

تحويل IDR إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
1228.62 zar

1.00000 IDR = 0.00123 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:52 UTC
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IDR إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.065988.61721.439071.661190.962918.3187
1GBP1.1527411.22875102.1561.658941.914981.1099721.1174
1USD0.93820.813835183.13841.35011.558480.903417.1861
1INR0.01128450.009788920.012028110.01623920.01874560.01086620.206717

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / راند جنوب أفريقيا
1 IDR0.00123 ZAR
5 IDR0.00614 ZAR
10 IDR0.01229 ZAR
20 IDR0.02457 ZAR
50 IDR0.06143 ZAR
100 IDR0.12286 ZAR
250 IDR0.30715 ZAR
500 IDR0.61431 ZAR
1000 IDR1.22862 ZAR
2000 IDR2.45724 ZAR
5000 IDR6.14310 ZAR
10000 IDR12.28620 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / الروبية الإندونيسية
1 ZAR813.92300 IDR
5 ZAR4069.61500 IDR
10 ZAR8139.23000 IDR
20 ZAR16278.46000 IDR
50 ZAR40696.15000 IDR
100 ZAR81392.30000 IDR
250 ZAR203480.75000 IDR
500 ZAR406961.50000 IDR
1000 ZAR813923.00000 IDR
2000 ZAR1627846.00000 IDR
5000 ZAR4069615.00000 IDR
10000 ZAR8139230.00000 IDR