روبية إندونيسية إلى جنيه إسترليني

تحويل IDR إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٥٢٫٩٠ gbp

1.00000 IDR = 0.00005 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:41 UTC
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IDR إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.067288.69181.43881.660880.9634518.3123
1GBP1.1522111.2296102.1881.657751.913631.1100921.099
1USD0.937050.813273183.1071.34821.55630.902717.1592
1INR0.0112750.009785850.012032710.01622250.01872650.01086190.206471

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / جنيه استرليني
1 IDR0.00005 GBP
5 IDR0.00026 GBP
10 IDR0.00053 GBP
20 IDR0.00106 GBP
50 IDR0.00264 GBP
100 IDR0.00529 GBP
250 IDR0.01322 GBP
500 IDR0.02645 GBP
1000 IDR0.05290 GBP
2000 IDR0.10579 GBP
5000 IDR0.26448 GBP
10000 IDR0.52896 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / الروبية الإندونيسية
1 GBP18905.10000 IDR
5 GBP94525.50000 IDR
10 GBP189051.00000 IDR
20 GBP378102.00000 IDR
50 GBP945255.00000 IDR
100 GBP1890510.00000 IDR
250 GBP4726275.00000 IDR
500 GBP9452550.00000 IDR
1000 GBP18905100.00000 IDR
2000 GBP37810200.00000 IDR
5000 GBP94525500.00000 IDR
10000 GBP189051000.00000 IDR