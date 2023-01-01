روبية إندونيسية إلى يورو

تحويل IDR إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٦٠٫٩٥ eur

1.00000 IDR = 0.00006 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:41 UTC
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IDR إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.067288.69181.43881.660880.9634518.3123
1GBP1.1522111.2296102.1881.657751.913631.1100921.099
1USD0.937050.813273183.1071.34821.55630.902717.1592
1INR0.0112750.009785850.012032710.01622250.01872650.01086190.206471

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / اليورو
1 IDR0.00006 EUR
5 IDR0.00030 EUR
10 IDR0.00061 EUR
20 IDR0.00122 EUR
50 IDR0.00305 EUR
100 IDR0.00609 EUR
250 IDR0.01524 EUR
500 IDR0.03047 EUR
1000 IDR0.06095 EUR
2000 IDR0.12189 EUR
5000 IDR0.30473 EUR
10000 IDR0.60945 EUR
معدلات التحويل اليورو / الروبية الإندونيسية
1 EUR16408.20000 IDR
5 EUR82041.00000 IDR
10 EUR164082.00000 IDR
20 EUR328164.00000 IDR
50 EUR820410.00000 IDR
100 EUR1640820.00000 IDR
250 EUR4102050.00000 IDR
500 EUR8204100.00000 IDR
1000 EUR16408200.00000 IDR
2000 EUR32816400.00000 IDR
5000 EUR82041000.00000 IDR
10000 EUR164082000.00000 IDR