دولار هونغ كونغ (HKD)
إن دولار هونج كونج هو العملة الرسمية لهونج كونج. إنه العملة الثالثة عشرة الأكثر شيوعاً التي يتم تداولها على وجه الأرض. رمز العملة للدولار هو HKD والرمز هو دولار الولايات المتحدة أو دولار هونغ كونغ ــ لتمييزه عن دولار الولايات المتحدة. سعر صرف هونج كونج الأكثر شعبية هو الدولار الأمريكي. دولار هونغ كونغ له أربعة أرقام هامة ويعتبر عملة ورقية.
اسم العملة
دولار هونغ كونغ
رمز العملة
$
سعر الصرف HKD
|USD
|CNY
|GBP
|SGD
|AUD
|EUR
|CAD
|INR
|من HKD
|0.12783
|0.93159
|0.10371
|0.17468
|0.19860
|0.12007
|0.17225
|10.60010
|إلى HKD
|7.82305
|1.07343
|9.64191
|5.72467
|5.03531
|8.32842
|5.80539
|0.09434
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.