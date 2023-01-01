دولار هونغ كونغ إلى ريال قطري

تحويل HKD إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٤٦٦٫١٦ qar

1.00000 HKD = 0.46616 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 13:31 UTC
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HKD إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.064988.5261.437191.661440.9639518.3115
1GBP1.1527411.2276102.0511.656771.915281.1111821.1092
1USD0.939050.814598183.13081.34961.560180.905217.1955
1INR0.01129610.009798990.012029210.01623470.01876780.01088890.206849

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الريال القطري
100 HKD46.61580 QAR
200 HKD93.23160 QAR
300 HKD139.84740 QAR
500 HKD233.07900 QAR
1000 HKD466.15800 QAR
2000 HKD932.31600 QAR
2500 HKD1165.39500 QAR
3000 HKD1398.47400 QAR
4000 HKD1864.63200 QAR
5000 HKD2330.79000 QAR
10000 HKD4661.58000 QAR
20000 HKD9323.16000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / دولار هونغ كونغ
1 QAR2.14519 HKD
5 QAR10.72595 HKD
10 QAR21.45190 HKD
20 QAR42.90380 HKD
50 QAR107.25950 HKD
100 QAR214.51900 HKD
250 QAR536.29750 HKD
500 QAR1072.59500 HKD
1000 QAR2145.19000 HKD
2000 QAR4290.38000 HKD
5000 QAR10725.95000 HKD
10000 QAR21451.90000 HKD