روبية هندية إلى ريال قطري

تحويل INR إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
439.60 qar

1.00000 INR = 0.04396 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
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INR إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063188.15761.43371.65540.957318.2085
1GBP1.1579411.23105102.0851.660191.916931.108521.0851
1USD0.940650.812315182.9251.34861.557150.900517.1277
1INR0.01134330.009795780.012059110.01626290.01877780.01085920.206544

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / الريال القطري
1 INR0.04396 QAR
5 INR0.21980 QAR
10 INR0.43960 QAR
20 INR0.87920 QAR
50 INR2.19801 QAR
100 INR4.39602 QAR
250 INR10.99005 QAR
500 INR21.98010 QAR
1000 INR43.96020 QAR
2000 INR87.92040 QAR
5000 INR219.80100 QAR
10000 INR439.60200 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / الروبية الهندية
1 QAR22.74780 INR
5 QAR113.73900 INR
10 QAR227.47800 INR
20 QAR454.95600 INR
50 QAR1137.39000 INR
100 QAR2274.78000 INR
250 QAR5686.95000 INR
500 QAR11373.90000 INR
1000 QAR22747.80000 INR
2000 QAR45495.60000 INR
5000 QAR113739.00000 INR
10000 QAR227478.00000 INR