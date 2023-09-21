رينغيت ماليزي إلى ريال قطري

تحويل MYR إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٧٧٧٫١١ qar

1.00000 MYR = 0.77711 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:3 UTC
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MYR إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066288.631.436921.661780.964618.3649
1GBP1.1527411.22905102.1671.656391.91561.1119321.1699
1USD0.93790.813637183.1271.34771.55860.904717.2246
1INR0.01128290.009787870.012029810.01621250.01874970.01088330.207208

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / الريال القطري
1 MYR0.77711 QAR
5 MYR3.88554 QAR
10 MYR7.77108 QAR
20 MYR15.54216 QAR
50 MYR38.85540 QAR
100 MYR77.71080 QAR
250 MYR194.27700 QAR
500 MYR388.55400 QAR
1000 MYR777.10800 QAR
2000 MYR1554.21600 QAR
5000 MYR3885.54000 QAR
10000 MYR7771.08000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / رينغيت ماليزي
1 QAR1.28682 MYR
5 QAR6.43410 MYR
10 QAR12.86820 MYR
20 QAR25.73640 MYR
50 QAR64.34100 MYR
100 QAR128.68200 MYR
250 QAR321.70500 MYR
500 QAR643.41000 MYR
1000 QAR1286.82000 MYR
2000 QAR2573.64000 MYR
5000 QAR6434.10000 MYR
10000 QAR12868.20000 MYR