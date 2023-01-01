يوان صيني إلى ريال قطري

تحويل CNY إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٤٩٨٫٩٦ qar

1.00000 CNY = 0.49896 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:6 UTC
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CNY إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865151.065788.58771.437471.662170.964318.2072
1GBP1.1558711.23195102.4071.661721.921471.114621.0475
1USD0.938250.811721183.12631.348851.55970.904817.0847
1INR0.01128820.009764920.012029910.01622650.0187630.01088460.205527

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الريال القطري
1 CNY0.49896 QAR
5 CNY2.49479 QAR
10 CNY4.98959 QAR
20 CNY9.97918 QAR
50 CNY24.94795 QAR
100 CNY49.89590 QAR
250 CNY124.73975 QAR
500 CNY249.47950 QAR
1000 CNY498.95900 QAR
2000 CNY997.91800 QAR
5000 CNY2494.79500 QAR
10000 CNY4989.59000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Chinese Yuan RMB
1 QAR2.00417 CNY
5 QAR10.02085 CNY
10 QAR20.04170 CNY
20 QAR40.08340 CNY
50 QAR100.20850 CNY
100 QAR200.41700 CNY
250 QAR501.04250 CNY
500 QAR1002.08500 CNY
1000 QAR2004.17000 CNY
2000 QAR4008.34000 CNY
5000 QAR10020.85000 CNY
10000 QAR20041.70000 CNY