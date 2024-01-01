ألف يوان صيني إلى ريال قطري

تحويل CNY إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cny
508.00 qar

¥1.000 CNY = QR0.5080 QAR

Mid-market exchange rate at 10:08
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CNY إلى QAR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7931.3720.9150.7841.51583.9631.324
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7740.17
1 CAD0.7295.67910.6670.5711.10461.1860.965
1 EUR1.0938.5161.49910.8571.65691.7461.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الريال القطري
1 CNY٠٫٥٠٨٠٠ QAR
5 CNY٢٫٥٤٠٠٢ QAR
10 CNY٥٫٠٨٠٠٣ QAR
20 CNY١٠٫١٦٠٠٦ QAR
50 CNY٢٥٫٤٠٠١٥ QAR
100 CNY٥٠٫٨٠٠٣٠ QAR
250 CNY١٢٧٫٠٠٠٧٥ QAR
500 CNY٢٥٤٫٠٠١٥٠ QAR
1000 CNY٥٠٨٫٠٠٣٠٠ QAR
2000 CNY١٬٠١٦٫٠٠٦٠٠ QAR
5000 CNY٢٬٥٤٠٫٠١٥٠٠ QAR
10000 CNY٥٬٠٨٠٫٠٣٠٠٠ QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Chinese Yuan RMB
1 QAR١٫٩٦٨٤٩ CNY
5 QAR٩٫٨٤٢٤٥ CNY
10 QAR١٩٫٦٨٤٩٠ CNY
20 QAR٣٩٫٣٦٩٨٠ CNY
50 QAR٩٨٫٤٢٤٥٠ CNY
100 QAR١٩٦٫٨٤٩٠٠ CNY
250 QAR٤٩٢٫١٢٢٥٠ CNY
500 QAR٩٨٤٫٢٤٥٠٠ CNY
1000 QAR١٬٩٦٨٫٤٩٠٠٠ CNY
2000 QAR٣٬٩٣٦٫٩٨٠٠٠ CNY
5000 QAR٩٬٨٤٢٫٤٥٠٠٠ CNY
10000 QAR١٩٬٦٨٤٫٩٠٠٠٠ CNY